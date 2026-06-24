Code oranje van kracht: dit merk je van extreme hitte en zo blijf je koel

Geen maaltijden van Thuisbezorgd, minder treinen op het spoor, sportevenementen die worden afgelast en gemeenten die eerder vuilcontainers legen. Nederland maakt zich op voor extreme hitte. Het KNMI heeft voor de komende dagen voor een groot deel van het land code oranje afgegeven. Dit kunnen we de komende dagen verwachten.

De waarschuwing geldt vanaf woensdag 12.00 uur tot ten minste vrijdag 05.00 uur voor het midden en zuiden van Nederland. In Groningen, Friesland, Drenthe en op de Waddeneilanden geldt code geel. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is inmiddels van kracht.

Temperaturen tot 37 graden

Volgens het KNMI kan het woensdag, donderdag en vrijdag in grote delen van het land tussen de 33 en 37 graden worden. In steden blijft het ook 's nachts uitzonderlijk warm. Daar blijft de temperatuur tussen de 22 en 27 graden.

Meteoroloog Peter Siegmund van het KNMI vertelt in de 538 Ochtendshow waarom code oranje is afgegeven vanwege de hitte. "Dit maken we zelden mee", vertelt hij. In de onderstaande video licht hij dat verder toe:

3:53 Peter Siegmund van KNMI over code oranje

De combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zorgt voor benauwde omstandigheden. De zogenoemde hittekracht komt uit op 8 tot 10. Daardoor kunnen niet alleen ouderen en kwetsbare mensen klachten krijgen, maar ook gezonde mensen. Vooral bij lichamelijke inspanning bestaat kans op uitdroging en oververhitting.

Dit kun je doen tegen de hitte

Het KNMI en het RIVM adviseren om tussen 12.00 en 18.00 uur geen zware lichamelijke activiteiten te doen. Ook is het belangrijk om voldoende water te drinken, zelfs als je geen dorst hebt.

Verder wordt aangeraden om zo veel mogelijk uit de zon te blijven en extra te letten op ouderen, zieken en jonge kinderen. Huisdieren hebben eveneens moeite met de hitte en hebben voldoende schaduw en drinkwater nodig.

Wie met de auto op pad gaat, doet er goed aan (extra) water mee te nemen en kinderen of huisdieren nooit achter te laten in een afgesloten voertuig. Door de hitte kunnen ook wegen, bruggen en spoorrails problemen geven, wat mogelijk voor vertragingen kan zorgen.

Om het binnenshuis draaglijk te houden, adviseert het KNMI om overdag ramen en deuren gesloten te houden, zonwering te gebruiken en pas vroeg in de ochtend te ventileren. Ook zwemmers wordt geadviseerd vooraf te controleren of de waterkwaliteit op orde is. Door de aanhoudende warmte kan de kwaliteit van natuurwater achteruitgaan.

Veel boten lozen de inhoud van hun wc gewoon in het water, en dat kan grote gevolgen voor jou hebben, zie je in onderstaande video: