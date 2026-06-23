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Vuilcontainers eerder geleegd vanwege verwachte hitte

Extreem weer

Vandaag, 19:04

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Vuilcontainers worden op sommige plekken de komende dagen eerder dan gebruikelijk geleegd. De vuilniswagens gaan eerder de weg op, zodat de medewerkers weer binnen zijn voor het heetste deel van de dag.

Den Haag vraagt zijn inwoners om containers, vuilniszakken en grofvuil voor 07.00 uur aan de straat te zetten. De drie afvalbrengstations, waar mensen zelf hun vuil naartoe brengen, sluiten om 14.00 uur. Dat geldt tot en met zaterdag. Rotterdam meldt ook dat de komende drie dagen de ondergrondse en huiscontainers eerder op de dag worden geleegd. Inwoners moeten daarom voor 06.30 uur hun huiscontainer buiten zetten.

Containers worden eerder geleegd in onder meer gemeente Vlissingen, Goes, Waalwijk, Staphorst, Maassluis, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Bergen (NH), Hendrik-Ido-Ambacht, Westerkwartier, Oldambt, Haaksbergen, Montferland, Voorschoten, Bergen (Limburg) en Boekel.

Milieustraten beperkt open

In onder meer Venlo, Montfoort, Twenterand en Maashorst zijn de milieustraten komende dagen beperkt open. Ze sluiten rond het middaguur of halverwege de middag.

Door ANP

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