Nederland klaar voor de siësta? Meesten zien vast middagdutje wel zitten

Een paar uur rusten midden op de dag werd jarenlang vooral gezien als iets voor Spanje of Italië. Maar nu de Nederlandse zomers steeds warmer worden, lijkt ook hier de belangstelling voor een siësta toe te nemen.

Uit onderzoek van het Hart van Nederland-Panel blijkt dat 51 procent vindt dat Nederland de siësta meer zou moeten omarmen door het warmere klimaat. Vier op de tien zien daar niets in.

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Ook voor zichzelf zien veel mensen wel voordelen. Ruim de helft van de ondervraagden, 53 procent, zegt gebruik te willen maken van een siësta als dat breder ingeburgerd zou raken.

Middagdip

Het idee achter een siësta is eenvoudig: tijdens het warmste deel van de dag even rust nemen om daarna weer verder te gaan. Dat klinkt misschien Zuid-Europees, maar veel Nederlanders herkennen waarschijnlijk ook de bekende middagdip na de lunch.

Volgens slaapdeskundigen is dat niet zo vreemd. Veel mensen ervaren van nature een dip in hun alertheid aan het begin van de middag. Een kort dutje van ongeveer tien tot twintig minuten kan helpen om daarna weer scherper en energieker te zijn. Ook kan het de concentratie verbeteren.

Dat kan juist tijdens warme dagen aantrekkelijk zijn. Veel Nederlanders slapen slechter als het 's nachts tropisch warm blijft. Daardoor beginnen ze de dag al vermoeider dan normaal.

Geen uren onder de wol

Wie droomt van een complete Spaanse middagpauze hoeft niet direct zijn agenda leeg te maken. Deskundigen maken onderscheid tussen een siësta en een lange middagslaap.

De grootste voordelen worden meestal gezien bij een kort dutje. Wie 's middags langer dan 20 minuten slaapt, kan juist suf wakker worden of later op de avond moeite krijgen met inslapen. Een siësta hoeft daarom niet meer te zijn dan even de ogen sluiten op de bank, in een stoel of tijdens een korte rustpauze.