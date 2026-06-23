OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nederland klaar voor de siësta? Meesten zien vast middagdutje wel zitten

Panel

Vandaag, 10:01

Link gekopieerd

Een paar uur rusten midden op de dag werd jarenlang vooral gezien als iets voor Spanje of Italië. Maar nu de Nederlandse zomers steeds warmer worden, lijkt ook hier de belangstelling voor een siësta toe te nemen.

Uit onderzoek van het Hart van Nederland-Panel blijkt dat 51 procent vindt dat Nederland de siësta meer zou moeten omarmen door het warmere klimaat. Vier op de tien zien daar niets in.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Ook voor zichzelf zien veel mensen wel voordelen. Ruim de helft van de ondervraagden, 53 procent, zegt gebruik te willen maken van een siësta als dat breder ingeburgerd zou raken.

Middagdip

Het idee achter een siësta is eenvoudig: tijdens het warmste deel van de dag even rust nemen om daarna weer verder te gaan. Dat klinkt misschien Zuid-Europees, maar veel Nederlanders herkennen waarschijnlijk ook de bekende middagdip na de lunch.

Volgens slaapdeskundigen is dat niet zo vreemd. Veel mensen ervaren van nature een dip in hun alertheid aan het begin van de middag. Een kort dutje van ongeveer tien tot twintig minuten kan helpen om daarna weer scherper en energieker te zijn. Ook kan het de concentratie verbeteren.

Dat kan juist tijdens warme dagen aantrekkelijk zijn. Veel Nederlanders slapen slechter als het 's nachts tropisch warm blijft. Daardoor beginnen ze de dag al vermoeider dan normaal.

Geen uren onder de wol

Wie droomt van een complete Spaanse middagpauze hoeft niet direct zijn agenda leeg te maken. Deskundigen maken onderscheid tussen een siësta en een lange middagslaap.

De grootste voordelen worden meestal gezien bij een kort dutje. Wie 's middags langer dan 20 minuten slaapt, kan juist suf wakker worden of later op de avond moeite krijgen met inslapen. Een siësta hoeft daarom niet meer te zijn dan even de ogen sluiten op de bank, in een stoel of tijdens een korte rustpauze.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Code oranje vanaf woensdag: extreme hitte, extra risico op oververhitting
Code oranje vanaf woensdag: extreme hitte, extra risico op oververhitting
Van tropenroosters tot afgelaste evenementen: dit doet de hitte met Nederland
Van tropenroosters tot afgelaste evenementen: dit doet de hitte met Nederland
Zomer begint met tropische hitte: temperaturen richting de 40 graden
Zomer begint met tropische hitte: temperaturen richting de 40 graden
Hoge temperaturen zorgen voor extra autopech: ANWB zet zich schrap
Hoge temperaturen zorgen voor extra autopech: ANWB zet zich schrap

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.