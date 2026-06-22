Hoge temperaturen zorgen voor extra autopech: ANWB zet zich schrap

De ANWB verwacht maandag en de rest van de week veel pechgevallen op de weg. Door de hoge temperaturen ziet de Wegenwacht veel kapotte accu's en oververhitte auto's. Voor maandag verwacht de ANWB 4.200 pechgevallen.

Voor de Wegenwacht is werken tijdens deze dagen "topsport". De organisatie laat weten dat medewerkers het advies krijgen voldoende te drinken, zich goed in te smeren en, als het kan, hulp te verlenen buiten de volle zon.

Volgens meteoroloog Dennis Wilt kan het kwik deze week richting de 40 graden oplopen. Wanneer dat wordt verwacht, vertelt hij in de bovenstaande video.

ANWB geeft advies

Om te voorkomen dat de ANWB voor je moet uitrukken, geeft de Wegenwacht enkele tips. Automobilisten kunnen vóór vertrek het beste de ramen en deuren openzetten om de ergste hitte uit de auto te laten ontsnappen. Verder raadt de ANWB aan om vóór vertrek het niveau van de koelvloeistof te controleren. "Een goed gevuld systeem voorkomt oververhitting van de motor."

Mocht je toch autopech krijgen, dan adviseert de ANWB weggebruikers om voldoende eten en drinken mee te nemen als zij de komende dagen op pad gaan. Ook is het verstandig om een paraplu op de achterbank te leggen. Mocht je pech krijgen, dan kun je jezelf daarmee beschermen tegen de zon.