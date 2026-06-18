Waarom hittegolven zo gevaarlijk zijn en hoe je jezelf beschermt

Tropische temperaturen hangen in de lucht en er is zelfs kans op een regionale hittegolf. Toch kan extreme hitte ook gevaarlijk zijn. Zo kun je al snel last krijgen van vervelende klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en soms zelfs braken. In ernstige gevallen kan er sprake zijn van uitdroging of zelfs een hitteberoerte. Hart van Nederland legt uit hoe je jezelf beschermt tegen hitteklachten.

Volgens het KNMI is er sprake van een hittegolf als er vijf dagen achter elkaar een temperatuur van minimaal 25 graden Celsius is, waarvan minimaal drie dagen 30 graden of warmer. Gevoelsmatig ligt die grens voor veel mensen echter lager. Goede voorbereiding is dus te allen tijde belangrijk, weet ook fysioloog Hein Daanen. "Dan kan het lichaam zich goed aan hitte aanpassen."

Wel of geen korte broek aan op werk met warm weer? Bekijk de video bovenaan het artikel om te horen wat Nederland ervan vindt.

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Hittestress

Bij serieuze hittekwalen wordt meestal onderscheid gemaakt tussen twee typen. "Het eerste type zie je vaak bij sportevenementen. Tijdens intensieve inspanning kan de lichaamstemperatuur bij hitte oplopen tot boven de 40 graden. Als dat gepaard gaat met neurologische verschijnselen, zoals hoofdpijn en braken, dan is er misschien sprake van een hitteberoerte", aldus Daanen. En dat kan dodelijk zijn: in Europa overlijden elk jaar zo'n 175.000 mensen aan de gevolgen van hitte.

Een tweede potentieel gevaarlijke vorm van hittestress is uitdroging. Lichaamsvocht is namelijk belangrijk voor het koelsysteem in je lichaam. "Als je meer vocht in je lichaam hebt, kun je makkelijker bloed naar de huid sturen. Daarmee kun je weer meer warmte kwijt", zegt Daanen. "Ook kun je door voldoende vocht veel zweten, een belangrijke manier om het lichaam te koelen."

Bepaalde groepen zijn vatbaarder voor deze hitteklachten. "Ouderen hebben soms al problemen met de vochthuishouding, en zijn dus al sneller uitgedroogd. Ze hebben evenveel zweetklieren, maar de hoeveelheid zweet die ze uitscheiden wordt met leeftijd minder", legt Daanen uit. "Daarnaast komt de dorstprikkel bij hen later dan bij jongeren." Ook mensen met ademhalingsproblemen zoals astma en mensen met hart- en vaatziekten lopen meer risico.

Wat te doen bij hitte

Genoeg drinken is tijdens warme dagen essentieel. Het Rode Kruis raadt aan om vooral water te drinken en alcohol zoveel mogelijk te vermijden. Alcohol maakt het voor je lichaam lastiger om de temperatuur goed te reguleren, waardoor je sneller last kunt krijgen van de hitte.

Ook adviseert de noodhulporganisatie om zware lichamelijke inspanningen zoveel mogelijk te beperken. Wil je toch sporten? Doe dat dan niet tijdens de warmste uren van de dag. Ga liever vroeg in de ochtend op pad of wacht tot de avond, wanneer het wat is afgekoeld.

Daarnaast is het belangrijk om luchtige kleding te dragen. Kies bij voorkeur voor ademende stoffen zoals katoen of linnen. Die helpen je lichaam om warmte beter kwijt te raken en zorgen voor meer comfort tijdens warme dagen.