Steeds meer zwemplekken in Nederland onveilig: hier moet je extra oppassen

Ben jij de komende dagen van plan om een frisse duik te nemen in een van de vele zwemplaatsen die Nederland rijk is? Controleer dan eerst of het veilig is om te zwemmen. Steeds meer zwemlocaties voldoen deze zomer namelijk niet aan de minimale eisen voor waterkwaliteit. Op sommige plekken kun je niet zwemmen door blauwalgen, PFAS of schadelijke bacteriën.

Op maar liefst 280 plekken in het land is dit jaar al minimaal één keer een waarschuwing afgegeven over slechte waterkwaliteit. Dat is een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van het ANP, op basis van gegevens van Zwemwater.nl.

Vorig jaar werd er niet alleen gewaarschuwd voor blauwalg en andere schadelijke bacteriën, maar ook voor gevaarlijke onderstromen in rivieren. In de onderstaande video hoor je hoe mensen hiermee omgaan:

1:51 Met het warme weer zwemmen in rivieren? Let op voor sterke onderstroom

Flinke stijging

Bij aanhoudend warm weer verslechtert de kwaliteit van plassen, meren en ander open water vaak snel. De boosdoener is meestal blauwalg of een overschot aan schadelijke bacteriën. Inmiddels zijn op 158 locaties in Nederland gezondheidsrisico’s vastgesteld.

In juni ging het nog om 10 procent van alle gecontroleerde zwemlocaties, inmiddels is dat gestegen naar 17 procent. Volgens deskundigen is die stijging zorgwekkend, zeker omdat veel mensen in de zomer juist verkoeling zoeken in natuur- en open water.

Verboden en afgeraden om te zwemmen

Op twee plekken is zwemmen inmiddels volledig verboden en op 56 locaties wordt het afgeraden. Daarnaast worden op meerdere plekken extra metingen uitgevoerd om te bepalen hoe groot de risico’s precies zijn.

Hieronder per provincie waar je moet uitkijken voor slechte waterkwaliteit.

Honderden locaties wel veilig om te zwemmen

Toch is er ook goed nieuws: op zo’n achthonderd andere officiële zwemlocaties is het water nog wél veilig. Daar kunnen mensen zonder zorgen afkoelen tijdens warme dagen.

Wie wil checken of het zwemwater in de buurt veilig is, kan terecht op de website Zwemwater.nl. Daar staat per locatie vermeld of er een waarschuwing of verbod geldt. Ook is hier te zien waar er momenteel onderzoek wordt gedaan naar de water kwaliteit.