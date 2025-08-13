Steeds meer zwemplekken in Nederland onveilig: hier moet je extra oppassen

Natuur
Vandaag, 07:58
Ben jij de komende dagen van plan om een frisse duik te nemen in een van de vele zwemplaatsen die Nederland rijk is? Controleer dan eerst of het veilig is om te zwemmen. Steeds meer zwemlocaties voldoen deze zomer namelijk niet aan de minimale eisen voor waterkwaliteit. Op sommige plekken kun je niet zwemmen door blauwalgen, PFAS of schadelijke bacteriën.
Op maar liefst 280 plekken in het land is dit jaar al minimaal één keer een waarschuwing afgegeven over slechte waterkwaliteit. Dat is een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van het ANP, op basis van gegevens van Zwemwater.nl.
Vorig jaar werd er niet alleen gewaarschuwd voor blauwalg en andere schadelijke bacteriën, maar ook voor gevaarlijke onderstromen in rivieren. In de onderstaande video hoor je hoe mensen hiermee omgaan:
Bij aanhoudend warm weer verslechtert de kwaliteit van plassen, meren en ander open water vaak snel. De boosdoener is meestal blauwalg of een overschot aan schadelijke bacteriën. Inmiddels zijn op 158 locaties in Nederland gezondheidsrisico’s vastgesteld.
In juni ging het nog om 10 procent van alle gecontroleerde zwemlocaties, inmiddels is dat gestegen naar 17 procent. Volgens deskundigen is die stijging zorgwekkend, zeker omdat veel mensen in de zomer juist verkoeling zoeken in natuur- en open water.
Op twee plekken is zwemmen inmiddels volledig verboden en op 56 locaties wordt het afgeraden. Daarnaast worden op meerdere plekken extra metingen uitgevoerd om te bepalen hoe groot de risico’s precies zijn.
Hieronder per provincie waar je moet uitkijken voor slechte waterkwaliteit.
- Strand zuid Oldambtmeer in Blauwestad: Zwemmen wordt afgeraden, grote kans op maag-/darmklachten.
- Botjeszwembaai in Zuidbroek: Zwemmen wordt afgeraden, grote kans op maag-/darmklachten.
- Moekesgat in Ter Apel: Zwemmen wordt afgeraden, grote kans op maag-/darmklachten.
- Reitdiep in Garnwerd: Zwemmen wordt afgeraden, grote kans op maag-/darmklachten.
- Paterswoldsemeer, De Lijte in Haren: Zwemmen wordt afgeraden, waarschuwing voor blauwalgen. Kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Ruitershorn in Muntendam: Zwemmen wordt afgeraden, grote kans op maag-/darmklachten.
- Camping Wedderbergen in Wedde: Zwemmen wordt afgeraden, grote kans op maag-/darmklachten.
Friesland:
- Nannewiid in Oudehaske: Zwemverbod. Verboden te zwemmen vanwege een onveilige situatie. Zwemlocatie gesloten i.v.m. bouwwerkzaamheden
- Terherne, zwemwater ten westen van Terherne: Zwemmen wordt afgeraden. Waarschuwing voor blauwalgen. Kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Tsjûkemar Ulesprong in Sint Nicolaasga: Zwemmen wordt afgeraden. Waarschuwing voor blauwalgen. Kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Zwem- en surfcentrum Balk in Balk: Zwemmen wordt afgeraden. Waarschuwing voor blauwalgen. Kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Zwemwater bij camping "Tjeukemeer" in Rohel: Waarschuwing voor blauwalgen. Kans op huidirritatie en maag-/darmklachten. Eerder ook al een normoverschrijding geconstateerd van de waterkwaliteit. Onder andere van de poepbacterie E.coli. werd bijna vijf keer de drempelwaarde gemeten.
- Geen waterplassen waar zwemmen verboden is of wordt afgeraden.
- Camping 'T Stepelerven in Haaksbregen: Zwemmen wordt afgeraden. Waarschuwing voor blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Kolkbad Den Nul in Olst: Zwemmen wordt afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Recreatiepark De Tolplas, Hoge Hexel: Zwemmen wordt afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Beachstrand Eemhof in Zeewolde: Zwemmen wordt afgeraden. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- RCN strand in Zeewolde: Zwemmen wordt afgeraden. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Stedenwijkstrand, Weerwater in Almere: Zwemmen wordt afgeraden. Waarschuwing voor blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Spijkvijver in Biddinghuizen: Zwemmen wordt afgeraden. Waarschuwing voor blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Jagersveld, De Fuut in Zaandam: Zwemmen wordt afgeraden. Waarschuwing voor blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- De Fuut-Watersnip in Zaandam: Zwemmen wordt afgeraden. Waarschuwing voor blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- De Grote Speelweide, Amsterdamse bos in Amstelveen: Zwemmen wordt afgeraden. Normoverschrijding geconstateerd van de waterkwaliteit.
- Naaktrecreatie, Spaarnwoude in Velsen: Zwemmen wordt afgeraden. Waarschuwing voor blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Recreatieplas Toolenburg Speelvijver in Hoofdorp: Zwemmen wordt afgeraden. Waarschuwing voor blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten. Eerder ook al een negatief zwemadvies afgegeven vanwege verminderde waterkwaliteit door intestinale enterococcen.
- Haarlemmermeerse Bos Zuidstrand in Hoofddorp: Zwemmen wordt afgeraden, grote kans op maag-/darmklachten.
- Streekbos in Stede Broec: Zwemmen wordt afgeraden. Waarschuwing voor blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Dorregeest in Uitgeest: Zwemmen wordt afgeraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
- Lutjestrand, Amstelmeer in Hollebalg: Zwemmen wordt afgeraden. Waarschuwing voor blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- 't Skarpet, Oude Niedorp: Zwemmen wordt afgeraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
- 't Petje in Zijdewind: Zwemmen wordt afgeraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
- Het Twiske; Doesstrand in Oostzaan: Zwemmen wordt afgeraden. Waarschuwing voor blauwalgen. Kans op huidirritatie en maag-/darmklachten. Eerder ook al een negatief zwemadvies gekregen vanwege onvoldoende waterkwaliteit.
- Groenstrand, Ouderkerkerplas in Ouderkerk aan de Amstel: Zwemmen wordt afgeraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
- Strand De Strook, Loosdrechtse plassen in Breukelen: Zwemmen wordt afgeraden. Grote kans op maag-/darmklachten.
- Kralinger Esch in Rotterdam. Zwemmen wordt afgeraden. Negatief zwemadvies vanwege PFAS-verontreiniging.
- Plas Vrijenburgbos in Barendrecht. Zwemmen wordt afgeraden. Negatief zwemadvies vanwege PFAS-verontreiniging.
- Willem-Alexanderbaan in Zevenhuizen. Zwemmen ontraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Oostvoornse Meer Noordzijde in Oostvoorne. Zwemmen ontraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Oostvoornse Meer Zuidzijde in Oostvoorne. Zwemmen ontraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de waterbodem zuigend is en diepe kuilen heeft.
- Bleiswijkse Zoom in Bleiswijk. Zwemmen wordt afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Delftse Hout in Delft. Zwemmen wordt afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Plas Wilhelminapark in Rijswijk. Zwemmen wordt afgeraden vanwege verschillende redenen. Er zijn te hoge concentraties van Escherichia coli en Intestinale enterococcen in het zwemwater gevonden. Ook is er een grote kans op maag-/darmklachten door blauwalgen.
- Plas Elfhoeven in Gouda. Zwemmen wordt afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Zegerplas Speelvijver in Alphen aan den Rijn. Zwemmen wordt afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Plas Slingeland in Giessenlanden. Zwemmen wordt afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Recreatiepark 't Kleine Zeetje in Bunschoten-Spakenburg. Zwemmen wordt afgeraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
- Vakantiepark De Betteld in Zelhem. Verboden te zwemmen vanwege de slechte waterkwaliteit. In verband met extreem hoge waardes aan PFAS is de locatie tot nader order gesloten. Er wordt gewerkt aan een oplossing.
- Rietschoof in Aalst. Zwemmen wordt afgeraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
- Het Blauwe Meer in Dinxperlo. Zwemmen wordt afgeraden vanwege de slechte waterkwaliteit. Dat komt mede door de hoge concentraties van PFAS in het zwemgebied.
- Spiegelwaal in Nijmegen. Zwemmen wordt afgeraden omdat er te hoge concentraties bacteriologische verontreinigingen zijn gevonden in het water.
- De Waaij in Westervoort. Zwemmen wordt afgeraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
- Nieuwkuijkse Wiel in Nieuwkuijk. Zwemmen wordt afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Gat van de Kerksloot, Badstrand bij Drimmelen. Zwemmen ontraden vanwege een onveilige situatie. Negatief zwemadvies door gevaarlijke waterrecreatie in de zwemzone.
- Noordergat van de Plomp, Badstrand bij Drimmelen. Zwemmen ontraden vanwege een onveilige situatie. Negatief zwemadvies door gevaarlijke waterrecreatie in de zwemzone.
- Rietplaat, Badstrand, Biesbosch. Zwemmen ontraden vanwege een onveilige situatie. Negatief zwemadvies door gevaarlijke waterrecreatie in de zwemzone.
- Aakvlaai, Badstrand Biesbosch. Zwemmen ontraden vanwege een onveilige situatie. Negatief zwemadvies door gevaarlijke waterrecreatie in de zwemzone.
- Hemelrijkse Waard, Dagstrand in Lithoijen. Zwemmen wordt afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Binnenschelde, Boulevard Noord in Bergen op Zoom. Zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
- Center Parcs Het Heijderbos in Heijen. Zwemmen wordt afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Dilkensplas in Ohe en Laak. Zwemmen wordt afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
- Geen waterplassen waar zwemmen verboden is of wordt afgeraden.
Toch is er ook goed nieuws: op zo’n achthonderd andere officiële zwemlocaties is het water nog wél veilig. Daar kunnen mensen zonder zorgen afkoelen tijdens warme dagen.
Wie wil checken of het zwemwater in de buurt veilig is, kan terecht op de website Zwemwater.nl. Daar staat per locatie vermeld of er een waarschuwing of verbod geldt. Ook is hier te zien waar er momenteel onderzoek wordt gedaan naar de water kwaliteit.
