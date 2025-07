Waarom zwemmen in rivieren levensgevaarlijk kan zijn

Met het warme weer is het voor veel mensen extra verleidelijk om een frisse duik in de rivier te nemen. Toch kan zwemmen in open water levensgevaarlijk zijn, waarschuwen de reddingsbrigade en Rijkswaterstaat. Zij wijzen erop dat het verboden is om te zwemmen in de vaargeulen van rivieren, in kanalen en bij bruggen, sluizen en havens. Wie dit verbod negeert, riskeert bovendien een boete van 170 euro.

De waarschuwingen zijn niet zonder reden. Afgelopen zondag nog kwam een 21-jarige zwemmer om het leven in de Waal bij Ochten. De sterke en verraderlijke stroming maakte dat hij geen schijn van kans had. Volgens experts geldt dit niet alleen voor onervaren zwemmers; ook geoefende zwemmers kunnen hier niet tegenop zwemmen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

'Levensgevaarlijk'

Een woordvoerder van de reddingsbrigade benadrukt tegenover Hart van Nederland hoe belangrijk het is om hier alert op te zijn. "Wij zijn niet permanent aanwezig bij rivieren om toezicht te houden, maar nemen rivierzwemmen wel mee in onze campagnes. Als je kijkt naar fatale ongelukken, gebeuren deze vaak juist in rivieren. Dat komt door de scheepvaart en de sterke stromingen. Ook kan het zijn dat je ineens de grond onder je voeten verliest, wat levensgevaarlijk is als je niet kunt zwemmen."

Gelukkig zijn er genoeg veilige alternatieven. Wie verkoeling zoekt, kan het beste zwemmen op officieel aangewezen zwemlocaties. Deze zijn gecontroleerd op stroming, diepte en waterkwaliteit. Op die manier kan iedereen genieten van het mooie weer, zonder het risico te lopen op een drama dat eenvoudig voorkomen had kunnen worden.