Man verdrinkt in Waal bij Ochten, zoektocht gestaakt

Een man van begin twintig is zondagmiddag verdronken in de Waal bij Ochten in de Betuwe. Het lichaam van de man is nog niet gevonden, laat een woordvoerder van de brandweer weten.

De brandweer werd om 15.45 uur gealarmeerd, nadat omstanders en vrienden van het slachtoffer hem kopje onder hadden zien gaan en hem ook een paar keer boven zagen komen. Met onder meer een onderwaterdrone, een duikteam en een helikopter is tevergeefs naar de man gezocht.

De brandweer gaat er niet van uit dat hij ergens nog uit het water is gekomen. De woordvoerder laat weten dat de zoektocht is gestaakt en dat Rijkswaterstaat verder attent zal blijven om het lichaam te vinden.

