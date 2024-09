Twee Maastrichtenaren halen nat pak om verdrinkende zwaan te redden uit de Maas

De politie in Maastricht meldt een heuse heldendaad op Facebook. Er kwam een melding binnen van twee personen die in de Maas een zwaan probeerden te vangen. Het bleek dat er een haak vast zat in de snavel van het dier, waarschijnlijk kunstaas.

De twee probeerden vanaf 15.00 uur 's middags om het dier te pakken te krijgen en zo te bevrijden van de haak. Toen dat na uren proberen niet lukte, besloten de twee het water in te gaan.

Eenmaal in het water lukte het rond 19.00 uur om de haak uit de snavel van het dier te verwijderen, zo schijft de politie. " Chapeau voor de redders", zegt de politie erbij. Het verwijderen van de haak was nodig, omdat het dier dreigde te verdrinken.