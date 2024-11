Jochem (18) krijgt bijzondere penning na redden verdrinkende man in rolstoel

De 18-jarige Jochem van der Haar is vrijdagavond in het zonnetje gezet vanwege zijn moedige reddingsactie deze zomer. Tijdens een korpsavond van de brandweer in Voorhout ontving hij een bronzen erepenning van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (KMRD). Burgemeester Carla Breuer reikte de onderscheiding uit.

De uitreiking was een eerbetoon voor de reddingsactie die Jochem ondernam op 10 juli. Die dag wandelde hij samen met een man in een rolstoel langs de sloot bij de Bloemenschans in Voorhout. Plotseling raakte het wiel van de rolstoel van de stoep en kiepte de man voorover in het water. Zonder aarzeling sprong Jochem het water in, draaide de man om en hield zijn hoofd boven water. Omstanders belden direct de hulpdiensten, waarna de brandweer ter plaatse kwam en zowel Jochem als de man uit het water hielp. Beiden hebben het voorval goed doorstaan, mede dankzij Jochems snelle ingrijpen.

Burgemeester waardeert moedige actie

Burgemeester Breuer sprak haar grote waardering uit voor Jochems moedige optreden. Volgens de burgemeester was zijn snelle reactie van levensbelang, omdat de man zonder hulp het water niet had kunnen verlaten. Door Jochems daad liep het incident goed af en keerde de man veilig terug naar huis.

Tijdens de ceremonie ontving Jochem niet alleen de bronzen erepenning, maar ook een speciale brandweerhelm als aandenken. Op de helm stonden de details van het incident, waaronder de roepnummers van de betrokken brandweervoertuigen.

De KMRD is een organisatie die mensen eert die anderen hebben gered van de verdrinkingsdood. De redding van Jochem werd bij de KMRD gemeld en na onderzoek besloten zij hem deze bronzen erepenning toe te kennen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Beeld: Flashlight Fotografie.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat Jochem 37 was. Dit klopt niet, hij is 18 jaar.