Zomer begint met tropische hitte: temperaturen kunnen 40 graden bereiken

Na een weekend met stevig onweer, zware windstoten en plaatselijk veel regen staat Nederland een uitzonderlijk warme week te wachten. De zomer is officieel begonnen en dat is de komende dagen goed te merken. Op veel plaatsen stijgt de temperatuur maandag naar 27 tot 33 graden.

De zon laat zich geregeld zien, al trekken maandagochtend nog enkele wolkenvelden over het land. Het KNMI houdt voor vrijwel heel Nederland code geel aan vanwege de hitte. De zonkracht is hoog en de warmte kan flink voelbaar zijn.

In de noordelijke provincies blijft het iets koeler door een noordoostenwind. Op de Waddeneilanden wordt het met 20 tot 25 graden ook een stuk aangenamer. Maandagavond blijft het op veel plekken lang warm en ook in de nacht koelt het slechts beperkt af. De temperatuur blijft dan vaak tussen de 15 en 20 graden.

Stijgende temperaturen

Dinsdag verloopt zonnig en droog. Doordat de wind verder afneemt, loopt de temperatuur opnieuw op. Daarmee lijkt de hitte pas het begin van een bijzonder warme periode.

Later in de week wordt het naar verwachting nog warmer. Hoe warm het precies gaat worden, vertelt meteoroloog Dennis Wilt in de bovenstaande video.