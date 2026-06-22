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Code oranje vanaf woensdag: extreme hitte, extra risico op oververhitting

Extreem weer

Vandaag, 17:48

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Het KNMI heeft voor woensdag vanaf 12.00 uur code oranje afgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Volgens het weerinstituut wordt het daar zeker drie dagen achter elkaar minimaal 34 graden. Later in de week kunnen de temperaturen nog verder oplopen.

Het gaat om de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, en Noord- en Zuid-Holland.

Code oranje betekent dat iedereen last kan krijgen van de hitte. Vooral ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen die zwaar lichamelijk werk verrichten lopen extra risico op uitdroging en oververhitting. Het KNMI raadt aan om tussen 12.00 en 18.00 uur zware inspanningen te vermijden.

Advies

Het KNMI geeft alleen code oranje af bij uitzonderlijk hoge temperaturen die meerdere dagen aanhouden. Het advies is om voldoende water te drinken, uit de zon te blijven en extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen en huisdieren. Ook automobilisten krijgen het advies goed voorbereid op pad te gaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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