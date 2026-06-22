Van tropenroosters tot afgelaste evenementen: dit doet de hitte met Nederland

Nederland maakt zich op voor misschien de warmste periode van het jaar. Met temperaturen die volgens het KNMI vanaf woensdag in delen van het land kunnen oplopen tot 38 graden, nemen scholen, evenementenorganisaties en hulpdiensten extra maatregelen. Ook komen er meer meldingen binnen van dieren die last hebben van de hitte.

Het KNMI heeft tot en met woensdag voor vrijwel het hele land code geel afgegeven. Volgens het weerinstituut kan de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid leiden tot uitdroging en oververhitting.

Scholen passen lestijden aan

Veel scholen stappen deze week over op een tropenrooster. Dat betekent kortere lesdagen, extra pauzes en meer aandacht voor verkoeling in de klas. Volgens de PO-Raad is bij acht op de tien scholen het binnenklimaat niet op orde, waardoor lokalen in de zomer te warm kunnen worden.

Waar de warmte voor leerlingen en docenten vooral onaangenaam is, kan die voor ouderen gevaarlijk zijn. Ouderenorganisaties roepen mensen daarom op extra naar oudere familieleden, buren en kennissen om te kijken.

Sportwedstrijden geschrapt

De hitte zorgt ook voor onzekerheid bij sportevenementen. Verschillende organisaties bekijken of wedstrijden nog verantwoord kunnen doorgaan. Zo zijn onder meer de Midzomeravondloop in Bleiswijk, een triatlon in Zeewolde en de IJsselmeer Challenge afgelast. Ook de Halve Marathon van Roosendaal gaat niet door en wordt verplaatst naar oktober.

Ook grote evenementen treffen voorzorgsmaatregelen. Tijdens de Nationale Veteranendag in Den Haag komen extra waterpunten, schaduwdoeken en zonnebrand beschikbaar. Bezoekers van de TT in Assen mogen eigen flessen meenemen en kunnen die gratis vullen bij waterpunten op het terrein.

Meer dieren in nood

Bij de Dierenbescherming komen ondertussen meer meldingen binnen dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Het gaat onder meer om weidedieren die onvoldoende schaduw hebben. "Bijvoorbeeld schapen die nog vol in de wol zitten en nergens kunnen schuilen", legt een woordvoerder uit. Ook jonge vogels en vleermuizen krijgen problemen door de hoge temperaturen rond zonnepanelen en daken.

Ook op de weg extra maatregelen

Rijkswaterstaat heeft maandag in Noord-Brabant en Limburg het hitteprotocol ingesteld. Automobilisten met pech worden daardoor sneller naar een veilige plek gebracht, zodat zij niet onnodig lang op het hete asfalt hoeven te wachten. Op sommige plekken liep de temperatuur van het wegdek maandag al op tot boven de 38 graden.

De komende dagen houdt Rijkswaterstaat de weersverwachting nauwlettend in de gaten om te zien of het hitteprotocol moet worden uitgebreid. Ook benadrukt de organisatie dat het de verantwoordelijkheid is van automobilisten om goed voorbereid op pad te gaan. "Neem extra water mee en een paraplu die je bij pech kunt gebruiken als parasol."