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Airco aan tijdens de hitte? Zoveel kost dat aan stroom

Geld

Vandaag, 12:43

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De temperaturen lopen op en dus draaien in steeds meer huishoudens de airco's overuren. Lekker voor de verkoeling, maar wat betekent dat eigenlijk voor je portemonnee? Vergelijkingswebsite Overstappen.nl heeft hier onderzoek naar gedaan. En wat blijkt: mobiele airco's zijn een stuk duurder dan vaste systemen.

Niet iedere airco is even duur in gebruik, blijkt uit het onderzoek. Hoeveel je betaalt aan stroom hangt vooral af van het type apparaat dat je in huis hebt. Voor de berekeningen is uitgegaan van een warme zomerdag waarop de airco acht uur draait en een stroomprijs van 25 cent per kWh.

Benieuwd hoe warm het wordt de komende dagen? Bekijk dan het weerbericht bovenaan het artikel.

Mobiele airco het minst efficiënt

Mobiele airco's zijn een stuk minder zuinig dan vaste systemen. Wie zo'n apparaat een dag laat draaien, is gemiddeld tussen de 2 en 2,40 euro kwijt. Het duurst is een multi-splitsysteem, waarbij meerdere binnenunits zijn aangesloten op één buitenunit. De stroomkosten kunnen daarbij oplopen tot ongeveer 3,30 euro per dag.

Daarnaast zijn mobiele airco's minder efficiënt in het koelen van een ruimte. Via de afvoerslang verdwijnt warme lucht naar buiten, maar tegelijkertijd wordt via kieren en openstaande ramen weer warme buitenlucht aangezogen. Daardoor moet het apparaat harder werken om de ruimte koel te houden.

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Goedkoopste optie

Uitgaande van ongeveer 50 koeldagen per jaar waarop een airco gemiddeld acht uur draait, verbruikt een vaste split-airco zo'n 300 kWh stroom per jaar (75 euro). Een mobiele airco verbruikt gemiddeld 400 kWh en kost daarmee ongeveer 100 euro aan stroom.

De goedkoopste optie is een ventilator. Die verbruikt gemiddeld slechts 0,05 kWh per uur en kost daardoor maar een paar cent per dag.

Door Redactie Hart van Nederland

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