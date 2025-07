Airco's zijn niet aan te slepen, maar ze 'werken juist averechts' tegen de hitte

Aircomonteurs draaien overuren. In 2021 had nog maar 20 procent van de huizen een vaste airco, maar volgens TNO loopt dat in 2030 op tot 40 procent, goed voor zo'n 6,3 miljoen apparaten. De bewoner is er blij mee, maar er klinkt ook stevige kritiek.

Installateur Leo Voogd uit Rhoon ziet per dag dat er tientallen aanvragen voor een airco binnenkomen. "De wachttijd is op dit moment opgelopen tot zes à zeven weken", zegt hij tegen Hart van Nederland. Maar al die blazende airco's hebben ook een keerzijde. Volgens experts gebruiken ze te veel stroom en warmen ze het klimaat alleen maar op.

Architect en klimaatonderzoeker Eva Stache van TU Delft noemt het gebruik van een airco alleen maar "symptoombestrijding". Volgens haar verhitten airco's de directe omgeving juist, omdat ze warme lucht naar buiten blazen. Dat werkt op lange termijn averechts, zeker in dichtbebouwde stedelijke gebieden, aldus Stache. De onderzoeker pleit daarom voor natuurlijke verkoeling. "We moeten terug naar ouderwetse methodes: planten, bomen en slimme schaduw."