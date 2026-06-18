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Met deze hitte naar werk: hoe bloot mag je je eigenlijk kleden?

Panel

Vandaag, 11:51

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De temperaturen schieten omhoog vanaf donderdag. De mussen vallen bijna dood van het dak, maar je moet waarschijnlijk, net als miljoenen andere Nederlanders, gewoon naar je werk. Dan komt dezelfde vraag als ieder jaar weer terug: wat trek je aan als het buiten bloedheet is, maar je op kantoor wel netjes voor de dag moet komen? Het Hart van Nederland Panel zocht uit waar Nederlanders de grens trekken.

Het wordt de komende dagen zweten, puffen en klagen tijdens het werk. Er geldt vanaf donderdag een Nationaal Hitteplan in heel Nederland. Maar hoe luchtig mag je je eigenlijk kleden? Is een korte broek op het werk prima, of toch not done? En hoe zit het met slippers, een blote rug of sportkleding?

Crop top gaat veel Nederlanders te ver

Een truitje dat de navel bloot laat, zoals een crop top, kan volgens de meeste Nederlanders echt niet op de werkvloer. Zelfs als het buiten tropisch warm is, vindt slechts 15 procent van het Hart van Nederland Panel dat zo'n kledingstuk moet kunnen.

Over andere zomerse kledingstukken zijn de meningen een stuk milder. Zo vindt 54 procent van de panelleden dat een korte broek of rok wel gedragen kan worden tijdens warme werkdagen.

Bekijk hieronder hoe acceptabel mensen verschillende kleding vinden op de werkvloer:

  • Sportschoenen: voor 83% acceptabel

  • Rok (tot onder de knie): 81%

  • Lange rok (die enkels bedekken): 80%

  • Driekwart broek (onder de knie): 80%

  • Korte broek (boven de knie): 54%

  • Korte rok (boven de knie): 54%

  • Sandalen: 54%

  • Hawaïshirt: 42%

  • Top of jurk met open rug: 34%

  • (Teen)slippers: 23%

  • Op blote voeten: 20%

  • Trainingspak: 19%

  • Crop top (boven de navel): 15%

Dezelfde regels

Ook werd gevraagd of vrouwen vaker luchtige of kortere kleding zouden mogen dragen dan mannen. Daar is een ruime meerderheid het niet mee eens. Zo vindt 69 procent van de panelleden het onterecht dat er voor mannen en vrouwen verschillende kledingnormen gelden op de werkvloer.

Volgens hen zouden dezelfde regels voor iedereen moeten gelden. Toch ziet een kwart van de ondervraagden daar geen probleem in. Zij vinden dat kortere kleding bij vrouwen over het algemeen netter oogt dan bij mannen en vinden daarom een verschil in de praktijk begrijpelijk.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

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