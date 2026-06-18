Code geel vanwege zeer warm en benauwd weer, lokaal 33 graden

Nederland krijgt vanaf donderdag te maken met een aantal zeer warme en benauwde dagen. Vanaf 10.00 uur geldt, met uitzondering van de Wadden, code geel vanwege zeer warm en benauwd weer. Ook is het Nationaal Hitteplan van kracht. Donderdagmiddag schijnt op veel plaatsen de zon en loopt de temperatuur op naar 25 tot 30 graden. In Limburg kan het lokaal 33 graden worden.

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag zijn vooral in het zuidwesten, midden en oosten mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Vrijdag wordt het opnieuw heet met op uitgebreide schaal tropische temperaturen van 30 graden of meer. In het zuidoosten wordt lokaal mogelijk 36 graden bereikt. Ook bestaat de kans op een nieuw datumrecord.

En daar blijft het niet bij: ook in het weekend en aan het begin van de nieuwe week houdt het warme zomerweer voorlopig aan. Meteoroloog Robert de Vries vertelt je er alles over in de video bovenaan.