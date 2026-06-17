Je huis koel houden met de hitte? Zo doe je dat zonder hoge rekening

Het zal je niet zijn ontgaan: het wordt de komende dagen extreem warm. Niet alleen buiten, maar ook binnenshuis kunnen de temperaturen flink oplopen. Hoe zorg je er nou voor dat je je hoofd koel houdt in huis zonder dat je energiekosten de pan uit rijzen?

Het belangrijkste is om overdag de warmte zoveel mogelijk buiten te houden. Dit geheugensteuntje van kenniscentrum Milieu Centraal kan je daarbij helpen: 'Hang op, doe dicht, lucht door'.

Benieuwd hoe je je huisdieren kunt beschermen tegen het extreem warme weer? Bekijk dan de video bovenaan het artikel, waarin dierenarts Marloes Kleijs dit je uitlegt.

Hang op

Installeer zonwering aan de buitenkant van je woning, in plaats van aan de binnenkant. Dat is effectiever, omdat je de warmte dan al tegenhoudt voordat deze je huis binnenkomt. Heb je geen vaste zonwering? Dan is een budgetproof oplossing een schaduwdoek of zelfs een oud laken.

Doe dicht

Houd je ramen en deuren overdag zoveel mogelijk dicht. Zo voorkom je dat de warme lucht van buiten naar binnen stroomt. Tegelijkertijd is ventileren belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Zet daarom bijvoorbeeld de ventilatieroosters aan de schaduwkant van je woning open, zodat er toch frisse lucht kan circuleren zonder dat het binnen onnodig opwarmt.

Verder is het slim om overdag de zonwering omlaag te doen en je gordijnen te sluiten. Zo houd je veel warmte buiten en zit je binnen koel.

Lucht door

Is het buiten koeler dan binnen? Zet dan alle ramen tegen elkaar open, vooral in de avond en vroege ochtend. Door op deze manier te ventileren, kan er een frisse luchtstroom door je huis waaien, waardoor de warmte sneller verdwijnt en je woning weer afkoelt.