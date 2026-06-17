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Nationaal Hitteplan vanaf donderdag van kracht: let op risico's door hitte

Extreem weer

Vandaag, 13:17

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Het Nationaal Hitteplan geldt vanaf donderdag in heel Nederland. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na overleg met het KNMI.

De maatregel wordt genomen omdat de temperaturen de komende dagen flink oplopen. Vrijdag en maandag kan het volgens de weersverwachtingen lokaal zelfs 35 graden worden.

Extra aandacht voor kwetsbare mensen

Met het hitteplan worden mantelzorgers, zorgmedewerkers en andere hulpverleners extra alert gemaakt op de risico's van warm weer. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en dak- en thuislozen zijn kwetsbaar tijdens hitte.

Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, inspanningen zoveel mogelijk te beperken en het huis koel te houden. Ook wordt aangeraden om activiteiten buiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of later op de avond te plannen.

Risico op gezondheidsklachten

Het Nationaal Hitteplan treedt in werking als het KNMI vier dagen achter elkaar temperaturen van minimaal 27 graden verwacht.

Door de hitte kunnen mensen last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. In ernstigere gevallen kan sprake zijn van uitdroging of een hitteberoerte.

De laatste keer dat het Nationaal Hitteplan van kracht was, was in augustus vorig jaar.

Door ANP

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