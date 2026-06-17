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Eerst 33 graden, daarna kans op stevige onweersbuien

Weerbericht

Vandaag, 06:49

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Na een wisselvallige start van de dag met veel bewolking en lokaal een bui in het noorden, breekt de zon woensdag steeds vaker door. Vooral in het zuiden wordt het al flink warm. In Limburg kan het lokaal 26 graden worden.

Het noorden houdt meer bewolking en blijft met 20 tot 21 graden een stuk koeler. In de loop van de avond en nacht klaart het op steeds meer plaatsen op.

De temperatuur zit de rest van de week in de lift. Het wordt warmer, maar er bestaat ook een kans op een stevige onweersbui. In de video hierboven vertelt meteoroloog Dennis Wilt je daar meer over.

Door Redactie Hart van Nederland

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