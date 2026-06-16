Warmte in aantocht: later deze week lokaal tropische temperaturen

De week begon met nog wat bewolking en regen, maar het mooie weer gaat vanaf deze dinsdag van start. Vanochtend valt er in het oosten nog een bui, maar de rest van de dag blijft het overal droog. Met geregeld zon wordt het alweer een stuk warmer, met zo'n 18 graden op de Wadden tot een zomerse 25 graden in het zuidoosten.

Woensdag valt er in het noorden eerst nog wat regen, maar met een zuidwestelijke wind en op veel plaatsen zonnige perioden wordt het uiteindelijk rond 20 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden.

Na woensdag krijgen we te maken met tropische temperaturen van zelfs boven de 30 graden. Dennis Wilt vertelt je er alles over in de video bovenaan.