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Tropische hitte op komst: 'Steden hebben meer bomen nodig'

Extreem weer

Vandaag, 19:40

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Het wordt weer tropisch warm met temperaturen boven de dertig graden. In de stad kan het wel tot tien graden warmer worden dan in het buitengebied. Hoe houd je een stad koel in de hitte? Een groep van zeventien maatschappelijke organisaties wil dat het kabinet ervoor zorgt dat er meer bomen en planten komen in buurten.

In bovenstaande video wordt uitgelegd waarom vergroening noodzakelijk is voor gezonde, leefbare en toekomstbestendige buurten.

Ongeveer 800.000 Nederlanders wonen in wijken met weinig groen, waardoor het tijdens warme dagen heel erg heet kan worden. Dat is slecht voor de gezondheid en zorgt nu al voor honderden sterfgevallen per jaar en dat kan nog veel verder oplopen als we steden niet verkoelen.

Groener en koeler

Bomen en planten helpen om buurten koeler te maken. Daarom vragen de organisaties om landelijke regels en extra geld voor gemeenten, zodat de meest versteende wijken uiterlijk in 2035 groener en koeler worden.

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Door Redactie Hart van Nederland

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