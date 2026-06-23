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Vroege hittegolf houdt aan: kans op recordlange reeks tropische dagen in juni

Extreem weer

Vandaag, 09:00

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Nederland krijgt te maken met een langdurige en zeer warme periode. Het was de afgelopen dagen al warm, maar de komende dagen komt daar nog een flinke schep bovenop. Volgens meteoroloog Dennis Wilt lijken we midden in een van de langste en vroegste hittegolven in juni sinds het begin van de weermetingen te zitten.

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De hittegolf die op 18 juni begon, houdt aan en krijgt de komende dagen een flinke impuls. "De hete lucht, die in diverse Europese landen al tot een code rood heeft geleid, komt ook onze kant op", vertelt Wilt. "Aan het einde van deze maand kunnen we dan vrijwel zeker de langste hittegolf van juni noteren. Later deze week kunnen de temperaturen op veel plaatsen uitkomen tussen 35 en 40 graden."

Code oranje

Na een zwoele avond verloopt ook de nacht opvallend warm. In het noordoosten daalt de temperatuur nog naar ongeveer 15 graden. In het zuiden blijft de temperatuur rond de 20 graden, waardoor sprake is van een tropennacht.

Woensdag schijnt de zon uitbundig en loopt de temperatuur snel op. "Het is verstandig te zon zo veel mogelijk te mijden, niet alleen vanwege de hitte, maar ook omdat de zonkracht erg hoog is met een UV-index van 8", waarschuwt Wilt. Vanaf 12.00 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de extreme hitte. Landinwaarts kan de temperatuur stijgen naar ongeveer 35 graden. In de noordelijke provincies blijft het met 25 tot 30 graden iets minder heet. Daar geldt code geel wegens de hitte.

Nog heter richting weekend

De warmte bouwt daarna verder op. Met veel zon en weinig wind kunnen de temperaturen aan het einde van de werkweek uitkomen tussen 35 en 40 graden.

In het weekend draait de wind naar het westen en neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Grote verkoeling levert dat nog niet direct op. Pas in de loop van volgende week ziet Wilt de eerste kans op enige verkoeling. "Vanaf dan lijkt de temperatuur geleidelijk weer te dalen."

Door Redactie Hart van Nederland

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