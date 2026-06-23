Komende dagen extreme hitte, weekend brengt mogelijk wat verkoeling

De zomer laat zich deze week nadrukkelijk zien. Door de afnemende wind stijgt de temperatuur verder en wordt het op veel plaatsen nog warmer dan de afgelopen dagen. Vooral in het binnenland lopen de temperaturen flink op.

In de noordelijke provincies blijft het relatief comfortabel. Daar zorgt een zwakke tot matige noordoostenwind voor maxima tussen 22 en 27 graden. In de rest van het land geldt nog altijd code geel vanwege de aanhoudende hitte.

Landinwaarts wordt het op veel plekken tropisch warm met temperaturen van 30 tot 34 graden. Langs de westkust brengt een wind van zee in de middag enige verkoeling.

Hoogtepunt hittegolf

De warmte bouwt in de loop van de week verder op. Met veel zon en weinig wind kan het tegen het einde van de werkweek op sommige plaatsen 35 tot 40 graden worden.

Al klaar met deze hitte en toe aan verkoeling? In de bovenstaande video vertelt meteoroloog Dennis Wilt wanneer het mogelijk iets koeler gaat worden.

Beeld: Ton Wesselius, Roelofarendsveen