Dierenartsen slaan alarm om extreme hitte: hier moet je als baasje op letten

Met temperaturen die deze week op veel plaatsen boven de 30 graden uitkomen, waarschuwen dierenartsen voor de risico's van hitte bij huisdieren. Volgens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) zien dierenartsen tijdens warme periodes jaarlijks dieren die kampen met uitdroging, oververhitting of zelfs een levensbedreigende hitteshock.

Volgens de beroepsorganisatie onderschatten veel baasjes hoe snel een dier oververhit kan raken. "Veel mensen onderschatten hoe snel een dier oververhit kan raken. Waar wij kunnen zweten, zijn de meeste huisdieren veel beperkter in hun mogelijkheden om warmte kwijt te raken", zegt Paul Mandigers, dierenarts en voorzitter van het Cluster Gezelschapsdieren van de KNMvD.

Honden kunnen bijvoorbeeld ongecontroleerd gaan hijgen, sloom worden of moeite krijgen met lopen. Ook katten, konijnen, vogels en andere kleine huisdieren kunnen problemen krijgen als zij onvoldoende schaduw, ventilatie of drinkwater hebben.

Hete stoep en warme auto

Dierenartsen adviseren om honden alleen vroeg in de ochtend of later op de avond uit te laten. Niet alleen de lucht is warm, ook asfalt en stoeptegels kunnen heet genoeg worden om brandwonden te veroorzaken aan de poten.

Daarnaast waarschuwen zij opnieuw voor het achterlaten van dieren in auto's. Zelfs met een raam op een kier of een parkeerplek in de schaduw kan de temperatuur in korte tijd oplopen tot gevaarlijke hitte. Jaarlijks raken hierdoor dieren ernstig ziek of komen dieren te overlijden.

Snel koelen bij problemen

Laat een dier dat tekenen van oververhitting vertoont direct afkoelen, adviseren dierenartsen. Dat kan met koud kraanwater, een badje of door de vacht nat te maken. Neem daarna altijd contact op met een dierenarts, ook als het dier lijkt op te knappen.

De KNMvD roept eigenaren op om de komende dagen extra alert te zijn. Voldoende drinkwater, schaduw, ventilatie en verkoeling kunnen volgens de organisatie veel gezondheidsproblemen voorkomen.