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Wegenwacht ANWB draait op volle kracht vanwege extreme hitte

Verkeer

Vandaag, 12:53

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De ANWB zet tot en met zondag extra personeel in vanwege de verwachte hitte. Wegenwachten werken de komende dagen met maximale bezetting, omdat het aantal pechmeldingen al duidelijk hoger ligt dan normaal.

Volgens een woordvoerder ziet de ANWB sinds het warme weer ongeveer 10 procent meer pechgevallen. Vooral kapotte accu's, oververhitte auto's en lekke of beschadigde banden zorgen voor problemen langs de weg. De organisatie verwacht dat de drukte verder kan oplopen als de temperaturen de komende dagen nog verder stijgen.

Vooral accu’s hebben het zwaar tijdens hittegolven en vallen vaker uit. Hoe ga je voorbereid op pad? Stephan van de ANWB deelt in de bovenstaande video praktische tips.

Ov-staking kan voor extra verkeer zorgen

De ANWB houdt ook rekening met extra verkeer door de ov-staking van woensdagochtend. Tussen 04.00 en 08.00 uur rijden nauwelijks treinen, bussen, trams en metro's. De NS meldt dat de dienstregeling daarna geleidelijk weer wordt opgestart.

Vanaf woensdagmiddag 12.00 uur geldt in het midden en zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Die waarschuwing blijft volgens het KNMI in elk geval van kracht

Door Redactie Hart van Nederland

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