Komende dagen minder treinen vanwege hitte

De NS laat vanaf woensdag op een aantal trajecten minder treinen rijden vanwege de verwachte hitte. Bij temperaturen van rond de 30 graden of hoger kunnen treinonderdelen oververhit raken, legt de vervoerder uit.

Vooral als het 's nachts ook warm blijft en een trein niet kan afkoelen, kunnen storingen optreden. Door de komende dagen minder treinen te laten rijden hoopt NS eventuele problemen beter op te kunnen vangen.

Hart van Nederland legt in deze video uit wat er gebeurt bij een treinstoring:

3:16 Hart van Nederland legt uit: wat gebeurt er bij een treinstoring?

Welke trajecten

Het gaat om de trajecten Rotterdam - Leiden - Schiphol, Arnhem - Utrecht - Schiphol, Den Haag Centraal - Amsterdam, Alkmaar - Sittard en Rotterdam - Utrecht. Hoelang de uitgeklede dienstregeling blijft gelden, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Dat is afhankelijk van het weer.

Tussen Bergen op Zoom en Zwolle rijden alleen woensdag minder treinen. Daar rijden normaal gesproken vaak dubbeldekkers die gevoeliger zijn voor problemen bij hitte omdat het zware treinen zijn, maar de woordvoerder legt uit dat daar wat geswitcht kan worden waardoor na woensdag naar verwachting de gewone dienstregeling kan worden gereden.

Landelijke staking

NS raadt reizigers aan goed voorbereid op weg te gaan en vlak voor vertrek de reisplanner te raadplegen. "Neem water mee en let een beetje op de mensen om je heen."

In de ochtend van 04.00 uur tot 08.00 uur rijden er helemaal geen treinen door een landelijke staking. Daarna wordt de dienstregeling weer opgestart. NS waarschuwde eerder al dat ritten de rest van de ochtend ook anders kunnen lopen dan reizigers gewend zijn.