'Thuisbezorgd stopt met bezorgen door extreme hitte'

Thuisbezorgd legt woensdag vanaf 12.00 uur in grote delen van Nederland de bezorging stil vanwege de verwachte extreme hitte. Dat meldt De Telegraaf. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers van de bezorgdienst actief.

Volgens de krant neemt de maaltijdbezorger deze maatregel voor de veiligheid van de koeriers tijdens de tropische temperaturen en de afgekondigde code oranje. Het gaat alleen om bezorgers die in dienst zijn van Thuisbezorgd.

Restaurants en winkels die via het platform hun eigen bezorging regelen, kunnen zelf bepalen of zij bestellingen blijven bezorgen. Daardoor blijft het in veel gevallen mogelijk om eten te bestellen via de app of website. Klanten kunnen daarnaast kiezen om een bestelling zelf op te halen bij een restaurant.

Afhankelijk van weersituatie

De Telegraaf schrijft dat Thuisbezorgd de situatie volgt aan de hand van de weersverwachtingen en waarschuwingen van het KNMI. Bezorgers krijgen onder meer adviezen over zonbescherming, voldoende drinken en veilig werken bij hoge temperaturen.

De bezorging wordt hervat zodra code oranje is opgeheven.