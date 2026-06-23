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Deze sportevenementen zijn afgelast vanwege de aanhoudende hitte

Extreem weer

Vandaag, 11:22

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Er gaat gaat de komende dagen een dikke streep door een aantal sportevenementen. Het zal niemand verbazen dat ze vanwege de hitte niet doorgaan. In grote delen van het land geldt code oranje vanwege extreme temperaturen. In dit artikel zie je wat er niet doorgaat.

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Onder meer de wandelvierdaagse in Sevenum van deze week gaat niet door en ook de Roda Run in Kerkrade, de Schoklandloop, de Ronde van Nieuwveen en de Zwartewaterlandloop zijn afgelast. Daarnaast zijn ook de triatlon in Zeewolde en de IJsselmeer Challenge-wielertocht geschrapt.

Wat gaat wel door?

Gelukkig gaan er ook nog wel een paar wél door, maar de organisatoren zeggen het weer goed in de gaten te gaan houden. Het gaat om onder andere:

  • De fietstocht Heavensride op zaterdag vanuit Vorden (let op: vervroegde starttijd)

  • de Midzomer Marathon op zaterdag in Apeldoorn (let op: kortere afstand)

  • De Obstacle Run zondag in Amersfoort (let op: vervroegde starttijden)

Vanaf woensdagmiddag 12.00 uur tot en met sowieso vrijdag geldt er in het midden en zuiden van het land code oranje. Volgens het weerinstituut zorgt de combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid voor "een onaangename, benauwde hitte".

Meer over de weerwaarschuwingen zie je in bovenstaande video. Hebben die eigenlijk wel nut?

Door Daniël Bom

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