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Dermatoloog rekent af met hardnekkige mythe: 'Zonnebrandcrème veroorzaakt geen kanker'

Extreem weer

Vandaag, 08:45

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Het kan je niet ontgaan zijn: Nederland gaat gebukt onder extreme warmte. Vanaf woensdag geldt ook code oranje. Juist nu is het belangrijk om je goed in te smeren met zonnebrandcrème. Toch gaat op sociale media het hardnekkige verhaal rond dat zonnebrandcrème juist kankerverwekkend zou zijn. Dermatoloog Klara Mosterd legt dinsdag in De 538 Ochtendshow uit hoe dat zit.

"Het is echt zorgwekkend dat het zo'n hype is op de socials, want dat is niet waar. Het is zo dat huidkanker juist veroorzaakt wordt door schadelijke uv-straling die je blokkeert met zonnebrandcrème", aldus de dermatoloog.

Wil je weten hoe snel je huidschade kunt oplopen door de zon? Bekijk dan de video bovenaan dit artikel, waarin Klara Mosterd uitlegt wat de risico's zijn en hoe je je huid het beste kunt beschermen.

Door Redactie Hart van Nederland

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