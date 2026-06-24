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Code oranje langer van kracht, ook noorden krijgt extreme hitte

Extreem weer

Vandaag, 14:28

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Code oranje vanwege extreme hitte gaat vanaf vrijdag ook gelden in Drenthe, Friesland en Groningen. Dat meldt het KNMI woensdag. Tot nu toe gold in die provincies nog code geel.

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De waarschuwing voor de drie noordelijke provincies gaat in de nacht van donderdag op vrijdag om 00.00 uur in. Op de Waddeneilanden geldt vanaf dat moment code geel.

Hittewaarschuwing

In de rest van Nederland geldt sinds woensdagmiddag al code oranje. Volgens het KNMI zorgt de aanhoudende hitte voor een verhoogd risico op gezondheidsklachten, zoals uitdroging en oververhitting.

Met de uitbreiding van de waarschuwing krijgt vrijwel het hele land te maken met een hittewaarschuwing. Alleen op de Waddeneilanden blijft code oranje vooralsnog uit.

Waarschuwing duurt langer

Ook heeft het KNMI de eindtijd van de waarschuwing aangepast. Eerder werd ervan uitgegaan dat code oranje vrijdagochtend om 08.00 uur zou aflopen. Inmiddels houdt het weerinstituut rekening met een eindtijd van 12.00 uur.

Volgens het KNMI is de kans bovendien groot dat de waarschuwing nog verder wordt verlengd. Het is "waarschijnlijk" dat de hittewaarschuwing ook zaterdag nog van kracht blijft.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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