Airco kan verlichting geven bij deze hitte, maar ook voor deze klachten zorgen

Met code oranje en temperaturen die oplopen tot ruim boven de 30 graden draait de airco deze dagen op volle kracht. Dat zorgt voor de nodige verkoeling, maar kan ook gevolgen hebben voor je gezondheid. Vooral je neus, keel en longen kunnen reageren op de droge en gekoelde lucht.

Airconditioning kan het neusslijmvlies namelijk uitdrogen, legt KNO-arts Lisa van der Putten van Noordwest Ziekenhuisgroep uit aan Hart van Nederland. Volgens Van der Putten kunnen vooral mensen met gevoelige slijmvliezen, ouderen en mensen met allergieën daar last van krijgen.

Droge neus, bloedneuzen en hoestklachten

De slijmvliezen in de neus hebben een belangrijke taak. Ze verwarmen, reinigen en bevochtigen de lucht die je inademt. Door grote temperatuurverschillen en droge lucht moeten ze harder werken. "Als je grote temperatuurwisselingen hebt en ook wisselingen in droogte en vochtigheid van de lucht, moeten die slijmvliezen daar snel op inspelen", zegt Van der Putten.

Bij sommige mensen lukt dat minder goed. Dat kan leiden tot klachten als een droge neus, korstvorming of bloedneuzen. Ook de keel kan reageren op droge lucht. "Dan zie je vaker hoesten en irritatie", aldus de KNO-arts.

Extra opletten bij astma

Volgens het Longfonds kunnen mensen met astma extra gevoelig zijn voor een verkeerd ingestelde airco. Koude lucht kan de slijmvliezen irriteren en ontstekingen in de luchtwegen verergeren. Ook grote temperatuurverschillen tussen binnen en buiten kunnen ervoor zorgen dat luchtwegklachten toenemen.

Airco's hebben ook een keerzijde voor de temperatuur buiten. Hart van Nederland maakte hier vorig jaar een reportage over:

2:16 Airco's zijn niet aan te slepen, wachttijd soms wel maanden

Daarom adviseert het Longfonds om de airco niet te koud in te stellen. Een groot verschil tussen de temperatuur binnen en buiten kan klachten juist verergeren. Ook Van der Putten sluit zich daarbij aan. "Liever geen temperatuurverschil van 5 tot 7 graden of meer tussen binnen en buiten."

Niet alleen de temperatuur is belangrijk. Ook de luchtvochtigheid speelt een rol. Een airco kan echter te veel vocht uit de lucht halen. Daardoor kunnen luchtwegen geïrriteerd raken, wat kan leiden tot benauwdheid of een piepende ademhaling.

Goed voor hooikoorts

Airconditioning heeft niet alleen nadelen. Voor mensen met hooikoorts kan een goed onderhouden systeem juist verlichting geven. "Goede filters halen ook pollen uit de lucht", zegt Van der Putten. "Maar als die filters slecht worden onderhouden of niet op tijd worden vervangen, kan een airco juist veel stof en pollen gaan verspreiden die in de filters zijn blijven hangen", waarschuwt de KNO-arts.

Wat kun je doen?

Het is dus verstandig om grote temperatuurverschillen te vermijden en filters goed te onderhouden. Heb je daarnaast last van een droge neus, dan kunnen eenvoudige middelen helpen: "Als mensen erg droge slijmvliezen in de neus krijgen, kan een zalf in de neus helpen. Bijvoorbeeld vaseline of een honingzalf", zegt Van der Putten. Ook spoelen met een zoutoplossing kan helpen om het neusslijmvlies vochtig te houden.