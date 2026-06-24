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Hitteprotocol in heel Nederland: pechrijders direct van hete weg gehaald

Extreem weer

Vandaag, 08:50

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Door de extreme hitte geldt woensdag en donderdag in heel Nederland het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Automobilisten die met pech langs de snelweg komen te staan, worden daardoor zo snel mogelijk naar een veilige plek met voorzieningen gebracht.

Normaal gesproken worden gestrande weggebruikers langs de weg geholpen. Tijdens het hitteprotocol schakelt Rijkswaterstaat direct een berger in. Die brengt de automobilist bijvoorbeeld naar een tankstation of parkeerplaats waar schaduw, water of andere voorzieningen aanwezig zijn.

Wegdek kan warmer worden dan 50 graden

Volgens Rijkswaterstaat is de maatregel nodig omdat de temperatuur van het asfalt bij extreem warm weer kan oplopen tot boven de 50 graden. Rond 09.00 uur lag de temperatuur op de meeste wegen al boven de 30 graden. Het protocol moet voorkomen dat mensen met pech onnodig lang in de brandende zon langs de weg moeten wachten.

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Het hitteprotocol geldt op wegen die door Rijkswaterstaat worden beheerd. Dat zijn de meeste snelwegen en een aantal N-wegen. Je vindt ze hier. Op dagen waarop het protocol van kracht is, gebeurt de versnelde afhandeling tussen 10.00 en 20.00 uur.

Advies voor automobilisten

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op zich goed voor te bereiden. Automobilisten krijgen het advies voldoende drinkwater mee te nemen en bij pech achter de vangrail te wachten. Ook kan een paraplu van pas komen als bescherming tegen de zon.

Niet alleen weggebruikers krijgen te maken met extra maatregelen. Weginspecteurs die incidenten beveiligen, worden sneller afgelost door collega's. Motorrijdende weginspecteurs kunnen gebruikmaken van speciale cooldownvesten om de hitte beter te verdragen.

Door Redactie Hart van Nederland

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