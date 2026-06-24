Hittegolf zet door: code oranje van kracht, zwaarste hitte moet nog komen

Een uitzonderlijk vroege en langdurige hittegolf houdt Nederland in zijn greep. Woensdag schijnt de zon volop en lopen de temperaturen snel op. Vanaf 12.00 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de extreme hitte. Landinwaarts kan het kwik stijgen naar ongeveer 35 graden.

De warmte gaat samen met een zeer krachtige zon. De UV-index komt uit op 8, waardoor onbeschermde huid snel kan verbranden. Het advies is om de zon zoveel mogelijk te mijden, zeker tijdens de warmste uren van de dag.

In de noordelijke provincies blijft het iets minder heet. Daar wordt het tussen de 25 en 30 graden en geldt code geel vanwege de warmte.

Nog hogere temperaturen op komst

De hitte bouwt de komende dagen verder op. Met veel zon en weinig wind stijgen de temperaturen aan het einde van de werkweek naar 35 tot mogelijk 40 graden. Ook de nachten verlopen steeds warmer, waardoor het lastig kan zijn om af te koelen.

Al toe aan verkoeling? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt je in de bovenstaande video of en wanneer we dat kunnen verwachten.