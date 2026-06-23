OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

KNMI voorspelt: warmste nacht ooit in Nederland is in aantocht

Extreem weer

Vandaag, 18:25

Link gekopieerd

Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste wordt die ooit in Nederland is gemeten. Het weerinstituut gaat ervan uit dat de temperatuur in De Bilt dan niet onder de 24 graden zal zakken.

Het huidige record is bereikt op 27 juli 2018, toen de temperatuur 's nachts ook ruim boven de 20 graden bleef.

In De Bilt wordt de landelijke temperatuur gemeten, maar lokaal gaat het in de nacht naar vrijdag nog wel warmer worden. In Beek in Zuid-Limburg verwacht het KNMI dat de temperatuur dik 25 graden blijft. Ook dat zal een record zijn, want het huidige is 24,4 graden. Ook dat werd op 27 juli 2018 gemeten, in het Gelderse Deelen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.