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Nog niet eerder gemeten: hittekracht bereikt maximum van 10 in Eindhoven

Extreem weer

Vandaag, 13:38

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In Eindhoven is woensdag rond 12.30 uur hittekracht 10 bereikt. Dat is het hoogste niveau op de hittekracht-index van het KNMI. Volgens het weerinstituut is dat niet eerder gemeten in de Noord-Brabantse stad.

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Hittekracht 10 komt sowieso maar zelden voor in Nederland. Op meerdere weerstations is dit niveau nog nooit bereikt. Op de plekken waar het wel voorkomt, gebeurt dat gemiddeld slechts eens per 5 tot 15 jaar.

Hoogste niveau op hitte-index

De hittekracht-index kijkt niet alleen naar de temperatuur, maar ook naar factoren zoals luchtvochtigheid. Daardoor geeft de index een beeld van hoe zwaar de hitte daadwerkelijk aanvoelt voor mensen.

Woensdag werd op meerdere plekken in Nederland hittekracht 9 gemeten. Dat gebeurde onder meer in delen van Noord-Brabant, Flevoland, Zuid-Holland, Zuid-Limburg en rond Amsterdam en Haarlem.

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Volgens het KNMI was de hittekracht in Eindhoven kort na 12.30 uur alweer gezakt naar 9. Zulke pieken duren meestal maar enkele uren.

Ook hittekracht 9 is bijzonder

Zelfs hittekracht 9 komt niet vaak voor. Op de meeste weerstations in Nederland wordt dat niveau gemiddeld eens per 3 tot 4 jaar bereikt. In het zuidoosten van het land gebeurt dat vaker, ongeveer eens per jaar.

In het noorden en westen van Nederland is hittekracht 10 volgens het KNMI nog nooit gemeten. In De Bilt kwam het hoogste niveau sinds 1991 in totaal slechts vier uur voor.

Het KNMI introduceerde de hittekracht-index begin deze maand. De maat geeft aan hoe belastend de hitte kan zijn voor het menselijk lichaam.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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