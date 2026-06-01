Waarom 25 graden soms warmer voelt dan 30: KNMI komt met Hittekracht

Weerbericht

Vandaag, 11:53

De ene hitte is de andere niet. Zo is bijvoorbeeld 40 graden in de woestijn beter uit te houden dan 30 graden in de jungle. Ook in Nederland ervaren we warmte en hitte in het voorjaar en de zomer soms heel verschillend. Daarom komt het KNMI vanaf dinsdag met een nieuwe index, die ze samen met TNO en het RIVM hebben ontwikkeld, waarin de mate van de hitte wordt uitgedrukt, de Hittekracht.

Naast de zonkracht, die we in de lente en zomer regelmatig melden om alert te zijn op verbranding, hebben we vanaf 2 juni dus een nieuwe index die aangeeft hoe zwaar de hitte aanvoelt. Deze Hittekracht combineert vier weerselementen in één getal: temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling.

De mate van de hitte is uiteraard afhankelijk van de temperatuur, maar een dag met 25 graden kan bij een hoge luchtvochtigheid, weinig wind en veel zon extra warm aanvoelen. Dit kan dan in zo'n situatie ook een grotere hittebelasting opleveren dan op een dag met dezelfde temperatuur maar met bewolking een droge wind.

Nederland steeds warmer

Als gevolg van het veranderende klimaat wordt het ook in Nederland steeds warmer. Het zomerhalfjaar rekt steeds verder op, het wordt steeds vroeger in het voorjaar warm en de zomers duren voort tot in ver in de R-maanden.

Toch zegt de temperatuur alleen niet altijd alles over hoe belastend de hitte is voor je lichaam. Hitte kan ook tijdens matige temperaturen al belastend zijn en problemen opleveren, vooral gecombineerd met fysieke inspanning, zoals tijdens sportevenementen.

Met die nieuwe KNMI index Hittekracht, op een schaal van 0 tot 10, kun je beter inschatten hoe zwaar de hitte aanvoelt en kun je activiteiten daarop aanpassen. Ook organisaties kunnen zo beter de risico's inschatten en op tijd maatregelen nemen.

Seizoensafhankelijk

De hittekracht in Nederland is net als de temperatuur afhankelijk van het seizoen, dus lagere waarden in de winter en hogere in de zomer. Vanaf het voorjaar neemt de hittekracht toe en in het najaar daalt deze weer.

In de lente neemt de hittekracht toe van 2 tot ongeveer 6, heel soms wordt nog een hogere waarde tot 8 bereikt. In de zomer zijn waarden tot 10 mogelijk, maar Hittekracht 10 komt gelukkig maar zelden voor. In de herfst neemt de Hittekracht weer af naar uiteindelijk 0, maar op een uitzonderlijk warme nazomerdag kan het nog best 8 of 9 worden. In de winters is de nieuwe index bijna altijd 0 en speelt hittekracht geen rol meer.

Door Dennis Wilt

