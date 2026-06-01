KNMI waarschuwt voor blikseminslag: code geel afgegeven om onweer

Extreem weer

Vandaag, 09:58

Het KNMI heeft voor dinsdag voor bijna heel Nederland code geel afgegeven vanwege stevige onweersbuien. Alleen Zeeland valt buiten de waarschuwing. Vanaf dinsdagmiddag trekken vanuit het zuiden onweersbuien over het land, die vooral richting het noordoosten in kracht toenemen en lokaal voor overlast kunnen zorgen.

De onweersbuien ontstaan dinsdagmiddag boven het zuiden van het land en trekken vervolgens richting het noordoosten. Onderweg nemen ze in kracht toe. Naast blikseminslag is er kans op windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur.

Hagelstenen en wateroverlast

Ook kunnen plaatselijk hagelstenen met een doorsnede van 1 tot 2 centimeter vallen. In korte tijd kan er daarbij veel regen naar beneden komen. Volgens het KNMI kan lokaal tussen de 20 en 40 millimeter neerslag vallen. Dat kan leiden tot tijdelijke wateroverlast.

In bovenstaande video vertelt meteoroloog Robert de Vries meer over het weer dinsdag en de dagen erna.

Door Redactie Hart van Nederland

