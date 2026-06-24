Veel pechmeldingen bij ANWB door hitte, wegdek soms 50 graden

De ANWB heeft opnieuw een drukke dag vanwege de hitte. Ze krijgen veel meldingen binnen van automobilisten met pech. Om iedereen te kunnen helpen, wordt tot en met zondag gewerkt met een maximale bezetting van wegenwachten.

De meeste pechgevallen gaan, net als de afgelopen dagen, om kapotte accu's, oververhitte auto's en kapotte banden. Vooral in de namiddag en avond is het druk, omdat dan veel mensen op pad zijn en de temperatuur hoog is, zegt een woordvoerder. De ANWB verwacht woensdag meer dan 3.800 pechgevallen, terwijl dat er normaal gesproken zo'n 3.400 zijn.

Wegdek 50 graden

De wachttijd kan in sommige gevallen oplopen tot anderhalf uur. "We doen er alles aan om te voorkomen dat mensen die langs de weg in de brandende zon staan zo lang moeten wachten." Volgens de woordvoerder wordt mensen die thuis pech hebben eventueel gevraagd wat langer te wachten.

Op enkele plekken in het land is de temperatuur van het wegdek opgelopen tot boven de 50 graden. Op een kaart van Rijkswaterstaat is te zien dat het vooral om wegen in het zuiden gaat.