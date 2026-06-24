OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Veel pechmeldingen bij ANWB door hitte, wegdek soms 50 graden

Verkeer

Vandaag, 17:44

Link gekopieerd

De ANWB heeft opnieuw een drukke dag vanwege de hitte. Ze krijgen veel meldingen binnen van automobilisten met pech. Om iedereen te kunnen helpen, wordt tot en met zondag gewerkt met een maximale bezetting van wegenwachten.

De meeste pechgevallen gaan, net als de afgelopen dagen, om kapotte accu's, oververhitte auto's en kapotte banden. Vooral in de namiddag en avond is het druk, omdat dan veel mensen op pad zijn en de temperatuur hoog is, zegt een woordvoerder. De ANWB verwacht woensdag meer dan 3.800 pechgevallen, terwijl dat er normaal gesproken zo'n 3.400 zijn.

Wegdek 50 graden

De wachttijd kan in sommige gevallen oplopen tot anderhalf uur. "We doen er alles aan om te voorkomen dat mensen die langs de weg in de brandende zon staan zo lang moeten wachten." Volgens de woordvoerder wordt mensen die thuis pech hebben eventueel gevraagd wat langer te wachten.

Op enkele plekken in het land is de temperatuur van het wegdek opgelopen tot boven de 50 graden. Op een kaart van Rijkswaterstaat is te zien dat het vooral om wegen in het zuiden gaat.

Door ANP

Lees ook

Man laat hondje achter in snikhete auto in Oss
Man laat hondje achter in snikhete auto in Oss
Nog niet eerder gemeten: hittekracht bereikt maximum van 10 in Eindhoven
Nog niet eerder gemeten: hittekracht bereikt maximum van 10 in Eindhoven
Zuid-Holland slijpt stuk af van bruggen die vastlopen bij warmte
Zuid-Holland slijpt stuk af van bruggen die vastlopen bij warmte
Hoe bescherm je je huisdieren tegen het warme weer?
Hoe bescherm je je huisdieren tegen het warme weer?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.