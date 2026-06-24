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Zuid-Holland slijpt stuk af van bruggen die vastlopen bij warmte

Extreem weer

Vandaag, 12:44

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De provincie Zuid-Holland gebruikt woensdag een slijptol om te voorkomen dat bruggen niet meer open of dicht kunnen door het extreem warme weer. De provinciale laat een stukje metaal afslijpen als de ruimte tussen de metalen brugplaten en de betonnen onderconstructie te krap wordt.

"Dat is een eenmalige maatregel en daarmee effectiever, verstandiger en ook nog eens milieuvriendelijker", aldus een woordvoerder.

In onder andere Delft en Rijswijk werden twee bruggen woensdag natgehouden om ze te koelen. Hoe dat ging, zie je in de video bovenaan het artikel.

Natspuiten

Vorig jaar zomer zorgden uitzettende brugdekken voor problemen in onder meer Alphen aan den Rijn, Delft, Gorinchem en Voorburg. De provincie liet die bruggen toen natspuiten, zodat ze weer open en dicht konden. Alleen dit lukte soms niet, omdat er door de grote vraag geen pompen beschikbaar waren.

Twee bruggen in Zuid-Holland worden momenteel wel gekoeld in plaats van geslepen, omdat ze binnenkort in onderhoud gaan. "Dan is het de moeite en de kosten van het slijpen minder waard", aldus de woordvoeder.

Door ANP

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