Man laat hondje achter in snikhete auto in Oss

Een hond is woensdagochtend in Oss achtergelaten in een auto die in de volle zon stond geparkeerd. Volgens politie Maasland was het buiten 25 graden. De eigenaar meldde zich niet nadat in een nabijgelegen winkel was omgeroepen dat hij zich moest melden.

De politie trof een ouder hondje aan in de auto. Er was één raampje een klein stukje geopend, maar volgens de politie was dat onvoldoende met deze temperaturen.

'Maar 10 minuten weg'

Volgens de politie zag de bestuurder het probleem niet. "Ik was maar 10 minuten weg" en "Er is hier geen schaduw dus ik moest mijn auto in de volle zon parkeren", zou hij hebben gezegd.

De politie meldt dat het voorval wordt besproken met collega's van de dierenpolitie.

De foto bovenaan dit artikel is bedoeld ter illustratie. De afgebeelde hond is niet het dier uit het bericht.