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Nu nog extreme hitte, maar verkoeling is in aantocht

Weerbericht

Vandaag, 06:57

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Er staat weer een zeer warme dag op het programma. Vooral in het midden en zuiden van het land loopt de temperatuur flink op. Zodra de temperatuur in De Bilt boven de 30 graden uitkomt, is de 40e landelijke hittegolf sinds 1901 een feit. Maar na deze week gaan de temperaturen weer wat omlaag.

Vrijdag en zaterdag blijft het op veel plaatsen nog tropisch warm. In het oosten kan het opnieuw ruim warmer dan 35 graden worden. De zon krijgt daarbij volop ruimte.

Vanaf zondag verandert het weerbeeld. In bovenstaande video vertelt meteoroloog Robert de Vries je daar meer over.

Door Redactie Hart van Nederland

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