Tramverkeer in Utrecht ligt plat, wissels werken niet door warmte

Door de hitte rijden er donderdag, en waarschijnlijk ook vrijdag, geen trams in Utrecht en omgeving. De wissels werken niet, laat vervoerder Transdev weten. Het openbaarvervoerbedrijf onderzoekt of er alternatieven zijn, zoals het inzetten van extra bussen.

Het gaat om tramlijnen 20 (tussen Nieuwegein en Utrecht Science Park), 21 (tussen IJsselstein en Utrecht Science Park) en 22 (tussen station Utrecht Centraal en Utrecht Science Park).

'Voorlopig niet verholpen'

Op vrijdag worden hogere temperaturen verwacht dan op donderdag. Daardoor verwacht Transdev dat de problemen voorlopig aanhouden. "Wissels moeten open en dicht kunnen. Door de hitte kan dat niet, ze zitten vast. Daardoor kunnen we nu al zeggen dat het voorlopig niet voorbij is", zegt een woordvoerder.