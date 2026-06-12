Waarschuwingen voor tientallen zwemlocaties: waterkwaliteit verslechtert

Wil je binnenkort gaan zwemmen in een buitenzwemplek? Let dan op: voor tientallen buitenzwemplekken in Nederland gelden momenteel gezondheidsrisico's door een slechte waterkwaliteit. Dat aantal is sinds het begin van het zwemseizoen bijna verdubbeld, blijkt uit cijfers van Zwemwater.nl.

In Nederland zijn ongeveer 950 officiële buitenzwemlocaties. Op dit moment geldt voor 67 daarvan een waarschuwing of negatief zwemadvies. Daarnaast worden vier locaties onderzocht en is zwemmen op drie plekken verboden.

Benieuwd hoe je een verdrinking kan voorkomen? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Warm weer kan waterkwaliteit verslechteren

Met zomerse temperaturen in aantocht zullen veel mensen de komende dagen verkoeling zoeken in natuurwater. Op de meeste zwemlocaties kan dat zonder problemen: op 872 plekken zijn geen gezondheidsrisico's vastgesteld. Wel kan langdurig warm weer de waterkwaliteit verslechteren, doordat blauwalg en bacteriën sneller groeien. Daarom wordt de kwaliteit van het zwemwater tot het einde van het zwemseizoen op 1 oktober regelmatig gecontroleerd.