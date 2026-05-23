Heerlijk weer voor een frisse duik, maar op deze plekken moet je oppassen

Vandaag, 15:38
In heel Nederland stijgt het kwik: de maximumtemperaturen liggen de komende dagen tussen de 29 en 32 graden en de zon schijnt volop. Voor veel mensen is dat hét moment om de zwembroek of bikini uit de kast te trekken en een frisse duik te nemen in een meer, plas of rivier. Toch is zwemmen in natuurwater lang niet overal veilig. Op verschillende plekken gelden waarschuwingen vanwege sterke stroming, blauwalgen of een slechte waterkwaliteit.
Tijdens het zwemseizoen, dat loopt van 1 mei tot 1 oktober, controleren de waterschappen en Rijkswaterstaat minimaal één keer per maand de kwaliteit van het zwemwater in Nederland. Als het water niet veilig genoeg is, geven de instanties een waarschuwing af. Op sommige plekken geldt zelfs een zwemverbod.
Wil je even een plons maken, dien je altijd op te letten of dat wel veilig kan én mag. Zo geldt er bijvoorbeeld een verbod op zwemmen in vaargeulen. Wie dit verbod negeert, riskeert een hoge boete:
Op zwemwater.nl staat een overzicht van alle actuele waarschuwingen. Wij zetten de belangrijkste per provincie op een rij.
Drenthe:
Bij De Kleine Rietplas en camping Hunze Bulten geldt een waarschuwing voor blauwalgen. Als je hier gaat zwemmen loop je risico op huidirritatie en maag-/darmklachten.
Flevoland:
RCN strand: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Er bestaat grote kans op maag-/darmklachten.
Friesland:
Terherne: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Tsjûkemar Ulespron: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Aldegaster Brekken: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Rohel: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Bij zwemwaterbronnen Indijk, Heeg, Elzahuizen De Lange Hoek, zwem- en surfcentrum Balk en De Vleyen geldt een waarschuwing voor blauwalgen.
Gelderland:
Rietschoof: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Er bestaat grote kans op maag-/darmklachten.
Het Blauwe Meer: zwemmen ontraden. Er is een normoverschrijding geconstateerd van de waterkwaliteit.
Spiegelwaal: waarschuwing vanwege een bijzondere omstandigheid.
De Fontein: verboden te zwemmen vanwege een bijzondere omstandigheid.
Vakantiepark De Betteld: verboden te zwemmen vanwege slechte waterkwaliteit.
Bij de Breuly en de Hambroekplas is een waarschuwing van kracht wegens de aanwezigheid van blauwalgen.
Groningen:
Botjeszwembaai: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Moekesgat: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Ruitershorn: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Proostmeer: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Parc Emslandermeer: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Bij de Lettelberterplas is een waarschuwing van kracht voor blauwalgen.
Limburg:
Hier zijn geen waarschuwingen van kracht.
Noord-Brabant:
Aakvlaai: waarschuwing vanwege een onveilige situatie.
Heische Tip: zwemmen ontraden vanwege een onveilige situatie.
Binnenschelde: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Gat van de Kerksloot: waarschuwing vanwege een onveilige situatie.
Noordergat van de Plomp: waarschuwing vanwege een onveilige situatie.
Rietplaat: Waarschuwing vanwege een onveilige situatie.
Bij de volgende zwemwaterbronnen zijn zijn blauwalgen in het water aangetroffen: De Kuil, Hof van Capelle, de Maashorst, Beekse Bergen zone 2 en Rauwbraken Ondiep.
Noord-Holland:
Loosdrechtse plasssen (peuterbad strook): zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Andijk: waarschuwing voor een verminderde waterkwaliteit. Kans op maag- en darmklachten.
Molenplas: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Kudelstaart: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Haarlemmermeerse Bos plas en Haarlemmermeerse Bos vijver: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Dorregeest: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
't Skarpet: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
't Petje: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Bij het Zwaansmeer is zwemmen ontraden vanwege een grote hoeveelheid blauwalgen. Ook in het water van de Geestmerambacht baai acht, de Geestmerambacht baai vier en Spaarnwoude zijn blauwalgen gevonden.
Overijssel:
Strand Vollenhove: waarschuwing vanwege een bijzondere omstandigheid.
Camping 't Stepelerven: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
In het water van recreatieplas Kotermeerstal en landgoedcamping Het Meuleman zijn blauwagen aangetroffen. Zwemmers lopen risico op huidirritatie en maag-/darmklachten.
Utrecht:
Recreatiepark 't Kleine Zeetje: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Zeeland:
Strand bij slufter en caisson Rammekenshoek: er is een normoverschrijding geconstateerd van de waterkwaliteit.
Strand bij zeedijk Fort Rammekens: er is een normoverschrijding geconstateerd van de waterkwaliteit.
Zwembad Braakmankreek: waarschuwing vanwege een bijzondere omstandigheid.
Zuid-Holland:
Plas Vrijenburgbos: zwemmen ontraden vanwege een bijzondere omstandigheid.
Oostvoornse Meer Zuidzijde: waarschuwing vanwege een onveilige situatie.
Plas Wevershoek: waarschuwing vanwege een onveilige situatie.
Plassen Madestein: waarschuwing vanwege een onveilige situatie.
Zwemmen in de Nieuwkoopse Plassen en in Plas Elfhoeven wordt ontraden vanwege de grote hoeveelheid blauwalgen in het water. Ook in De Waal bij Heerjansdam zwem je wegens blauwalgen op eigen risico.