Heerlijk weer voor een frisse duik, maar op deze plekken moet je oppassen

In heel Nederland stijgt het kwik: de maximumtemperaturen liggen de komende dagen tussen de 29 en 32 graden en de zon schijnt volop. Voor veel mensen is dat hét moment om de zwembroek of bikini uit de kast te trekken en een frisse duik te nemen in een meer, plas of rivier. Toch is zwemmen in natuurwater lang niet overal veilig. Op verschillende plekken gelden waarschuwingen vanwege sterke stroming, blauwalgen of een slechte waterkwaliteit.

Tijdens het zwemseizoen, dat loopt van 1 mei tot 1 oktober, controleren de waterschappen en Rijkswaterstaat minimaal één keer per maand de kwaliteit van het zwemwater in Nederland. Als het water niet veilig genoeg is, geven de instanties een waarschuwing af. Op sommige plekken geldt zelfs een zwemverbod.

Wil je even een plons maken, dien je altijd op te letten of dat wel veilig kan én mag. Zo geldt er bijvoorbeeld een verbod op zwemmen in vaargeulen. Wie dit verbod negeert, riskeert een hoge boete:

2:00 Zwemmen in rivieren kan gevaarlijk zijn (en een dure grap)

Op zwemwater.nl staat een overzicht van alle actuele waarschuwingen. Wij zetten de belangrijkste per provincie op een rij.