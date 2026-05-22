Volop zomersweer dit weekend, maar hoe barbecue je veilig?

Met temperaturen die dit weekend op veel plekken richting de 30 graden oplopen, trekken barbecuefans massaal naar buiten. Maar helemaal zonder risico is dat niet. In dit artikel legt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht uit waar je op moet letten om veilig te barbecueën, zodat je met zo min mogelijk zorgen kunt genieten van het zomerse weer.

De oplopende temperaturen zorgen voor zomerse sferen in het hele land. Tuinen, parken en balkons worden massaal omgetoverd tot barbecueplekken. Toch is barbecueën niet zonder gevaar. Met open vuur, hete kolen en droge weersomstandigheden kan een ongeluk snel gebeuren als je niet goed oplet.

Chemische stoffen

"Eén van de risico's is barbecueën onder een afdak, want daarbij komt koolmonoxide vrij", vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht aan Hart van Nederland. "Bij het grillen onder een afdak kan de rook zich ophopen en adem je meer koolmonoxide in dan wanneer je in de buitenlucht aan het barbecueën bent." Volgens de woordvoerder kan dat ernstige gezondheidsklachten veroorzaken.

Ook bij het aansteken van een barbecue kan het flink misgaan, benadrukt de woordvoerder. Vooral het gebruik van aanmaakvloeistof kan voor gevaarlijke situaties zorgen. "Gebruik bij voorkeur houtkrullen en geen vloeistof, want houtkrullen zijn van nature brandbaar en bevatten geen chemische stoffen."

Brandgevaar

Ook de plek waar de barbecue staat, speelt een belangrijke rol bij de veiligheid. Volgens de woordvoerder staat het grilltoestel vaak te dicht bij tuinmeubelen, schuttingen of beplanting. "Dat vergroot de kans op brand. Zorg daarom altijd voor voldoende afstand en plaats de barbecue op een stevige ondergrond", zegt de woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht.

De vijf belangrijkste tips om veilig en verantwoord te grillen Barbecueën is natuurlijk niet zonder gevaar. Daarom hier 5 extra tips van de woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht zodat je veilig de grill aan kan steken en ook weer kan afsluiten: Laat het kolen afkoelen voor je het weggooit. Dit doe je met water of zand. Houd altijd een blusmiddel bij de hand, zoals een emmer zand, tuinslang of een brandblusser. Gebruik alleen een speciale picknick- en vuurplaatsen buiten. Check altijd bij een terreinbeheerder of je op de locatie mag barbecueën en welke brandstof is toegestaan. Zet je barbecue op een veilige en stabiele ondergrond.

Droogte

Een natuurbrand kan altijd ontstaan, maar vooral in periodes met weinig neerslag nemen de risico's toe. Met het warme weer in het vooruitzicht droogt de vegetatie verder uit, waardoor de kans op brand groter wordt. Let daarom extra goed op waar je de barbecue neerzet. En vergeet vooral niet te genieten van een zomerse dag aan de grill.