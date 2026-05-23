Strandgangers gewaarschuwd: zonder reservering uren zoeken naar plek

Wie dit weekend met de auto naar het strand wil, doet er verstandig aan vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het warme en zonnige weer wordt veel verkeer verwacht richting de kustgebieden. Vooral rond populaire stranden zoals Scheveningen kan het flink vastlopen.

Omroep West meldt dat Q-Park bezoekers oproept om vooraf online een parkeerplaats te reserveren. Met zo'n reservering kunnen automobilisten de parkeergarage gewoon inrijden. De slagboom opent automatisch zodra het kenteken wordt gescand.

Volgens Q-Park moet dit helpen om het zogenoemde zoekverkeer te verminderen. Mensen hoeven dan niet meer rondjes te rijden op zoek naar een vrije plek. "Zo is men zeker van een plek en weten ze direct waar ze naartoe moeten", zegt een woordvoerder tegen de omroep.

In Scheveningen is de drukte nu al merkbaar. Voor parkeergarage Boulevard aan de Strandweg zijn dit hele pinksterweekend geen reserveringen meer mogelijk. Andere garages hebben nog wel plekken beschikbaar.

Minder auto's in woonwijken

Ook de gemeente Den Haag ziet voordelen in het systeem. Door auto's sneller naar parkeergarages te leiden, moet het rustiger blijven in woonwijken rond het strand.

De gemeente benadrukt wel dat reserveren niet alle files oplost. Daarom wordt bezoekers ook geadviseerd om met het openbaar vervoer, de fiets of deelvervoer naar het strand te reizen.