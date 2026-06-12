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Grijze en druilerige vrijdag in opmaat naar wisselvallig weekend

Weerbericht

Vandaag, 07:53

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De laatste werkdag van de week verloopt druilerig. Vrijdagochtend is het overal bewolkt en op veel plaatsen valt lichte regen of motregen. Ook in de middag valt af en toe regen of trekken enkele buien over het land. In het noorden en westen kunnen later op de dag enkele opklaringen voorkomen. De temperatuur komt uit op 17 tot 18 graden.

Ook in het weekend blijft het weer wisselvallig. Zaterdag trekken vooral boven het midden en oosten nog enkele buien over, maar vanuit het westen krijgt de zon later op de dag meer ruimte. De temperatuur ligt tussen 16 en 18 graden. Zondag zijn er perioden met zon en trekken ook nog enkele buien over het land. Het wordt ongeveer 17 graden.

Keert het zomerweer volgende week terug? Robert vertelt je er alles over in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

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