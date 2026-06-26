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Uit huis geplaatste varken Pumba overleden: 'Hitte is haar te veel geworden'

Uit huis geplaatste varken Pumba overleden: 'Hitte is haar te veel geworden'

Dieren

Vandaag, 11:41

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Varken Pumba, die vorig jaar uit een verwaarloosd huis in Rijen werd gehaald, is overleden. Dat laat verzorger Dominique Schreinemachers donderdag weten in een story op Instagram.

Toen ze woensdag bij het hok van het varken aankwam, zag ze dat het dier overleden was. "Zo ontzettend verdrietig. De hitte is haar te veel geworden, waarschijnlijk hittestress, hartstilstand. Geen idee", schrijft ze de dag erna op Instagram.

Bekijk hieronder hoe het varken in december uit de woning werd gehaald:

Varken met overgewicht aangetroffen bij woningontruiming in Rijen
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Varken met overgewicht aangetroffen bij woningontruiming in Rijen

Woningontruiming

Het varken werd eind 2025 gevonden, toen er een woning in Rijen ontruimd werd. Het dier was zo zwaar, dat het niet zelfstandig kon staan en daarom met een brancard uit de woning werd gehaald. Ook werd er speciaal vervoer geregeld naar een dierenasiel in Breda. De woning werd ontruimd na een conflict tussen huurder en woningstichting. Waar dit conflict precies over ging, is nooit duidelijk geworden.

Smackels

Uiteindelijk kwam het varken bij Dominique Schreinemachers terecht, die het dier opving in de tuin. Ze gaf haar de naam Smackels en zette haar op een streng dieet. Het ging steeds beter met haar, maar nu is het varken dus plotseling overleden.

"Bedankt voor de mooie tijd lieve Smackels. Je hebt het dapper gedaan...", schrijft ze bij een laatste foto van het neusje van het varken, gewikkeld in een rode doek.

Door Redactie Hart van Nederland

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