Zwaar varken op brancard uit huis gehaald bij ontruiming in Rijen

In het Brabantse Gilze en Rijen heeft de gemeente woensdag een opmerkelijke ontdekking gedaan. Tijdens een woningontruiming troffen medewerkers in een woning een varken aan, met ernstig overgewicht.

De ontruiming vond plaats aan de Saksen Weimarstraat in Rijen. "Recent stelde de rechter de woningstichting in het gelijk", vertelt een woordvoerder van de gemeente Gilze en Rijen aan Hart van Nederland. "De rechter bepaalde dat de bewoner op korte termijn de woning moest verlaten." Waar het conflict tussen huurder en woningstichting precies over ging, kon de woordvoerder niet zeggen.

Varkentje gewassen

De gemeente zette twee vuilniswagens in om de woning leeg te halen. Dat er een varken aanwezig zou zijn, kwam als een complete verrassing. "Toen wij het varken aantroffen, was al snel duidelijk dat het dier niet goed op eigen benen kon staan. Uiteindelijk hebben we het op een brancard uit de woning gekregen", aldus de woordvoerder.

Omdat het dier te groot was voor de dierenambulance, moest er speciaal vervoer geregeld worden. Volgens een medewerkster van het dierenservicebedrijf dat het varken ophaalde, is het dier naar het dierenasiel in Breda gebracht.

Door het onverwachte oponthoud lukte het niet om de woning in één keer volledig leeg te halen. De gemeente gaat daar op een later moment mee verder. "Dit varkentje hebben wij in ieder geval alvast gewassen", grapt de woordvoerder.